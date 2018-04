Les éphémérides du 28 avril

Sont nés notamment ce jour: le roi Édouard IV, le président James Monroe, l'homme politique Maurice Thorez, l'industriel Ferruccio Lamborghini, le chanteur Jacques Dutronc, le chef d'orchestre Yoav Talmi.



Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. En Italie fête du peuple sarde et à La Barbade journée nationale des héros.

En France, bonne fête aux Valérie et Zénon!