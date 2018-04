Les éphémérides du 30 avril

Sont nés notamment ce jour: le roi Philippe III, la reine Marie II, la reine Juliana, le roi Carl XVI Gustaf, la réalisatrice Jane Campion, l'homme politique Stephen Harper.



Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. En Thaïlande journée de la protection des consommateurs et au Vietnam fête de la réunification.

En France, bonne fête aux Robert et Eutrope!