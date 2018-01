Les éphémérides du 30 janvier

Sont nés notamment ce jour: l'homme politique Félix Faure, l'homme politique Franklin Roosevelt, l'historienne Barbara W. Tuchman, l'inventeur Douglas Engelbart, l'actrice Elsa Martinelli, le chanteur Phil Collins.



Pas de journée mondiale.

En Espagne et divers pays d'Amérique latine journée scolaire de la non-violence et de la paix.

En France bonne fête aux Martine et Jacinthe!