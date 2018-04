Les éphémérides du 4 avril

Sont nés notamment ce jour: l'écrivain le Comte de Lautréamont, l'acteur Pierre Fresnay, l'actrice Frances Langford, la romancière Marguerite Duras, l'homme d'affaire Serge Dassault, l'acteur Anthony Perkins.



C'est la Journée mondiale contre les mines antipersonnel.

A Hong Kong et Taïwan c'est la fête des enfants et au Sénégal la Fête nationale de l'indépendance.

En France, bonne fête aux Isidore et Platon!