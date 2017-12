Les éphémérides du 5 décembre

Sont nés notamment ce jour: l'homme politique Martin Van Buren, l'aviateur Clyde Cessna, le producteur Walt Disney, le physicien Werner Heisenberg, le roi Rama IX, la chanteuse Patricia Kaas.



Journée internationale des volontaires.

A Cuba journée du constructeur et en Thaïlande fête nationale et fête des pères.

En France bonne fête aux Gérald et Bassus!