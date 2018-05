Les éphémérides du 6 mai

Sont nés notamment ce jour: l'homme politique Maximilien de Robespierre, l'écrivain Aristide Bruant, le théoricien Sigmund Freud, le tsar Nicolas II, l'acteur Rudolph Valentino, l'acteur Orson Welles.



Journée internationale sans régime.

En Bulgarie journée de la valeur et de l'armée, en Syrie et au Liban fête des martyrs.

En France, bonne fête aux Prudence et Avoye!