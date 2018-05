Les éphémérides du 9 mai

Sont nés notamment ce jour: le shogun Minamoto no Yoritomo, l'industriel Adam Opel, l'impératrice Zita de Bourbon-Parme, l'humoriste Pierre Desproges, l'athlète Marie-José Pérec, le chanteur Pierre Bouvier.



Journée du souvenir et de la réconciliation en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale.

Dans l'Union européenne journée de l'Europe, en Arménie fête de la victoire, en Roumanie fête de l'indépendance.



En France, bonne fête aux Pacôme et Caroline!