En explorant la culture locale, en s’inspirant et en investissant les vieux quartiers, destinés à une probable et prochaine destruction, le street-artiste Seth propose, dès sa première intervention à Shanghai en 2014, une redécouverte de la ville à travers des yeux d’enfants. Loin de la brutale réalité, il préfère construire des terrains de jeux, propices à la rêverie et à l’innocence de l’enfance. Jouets, marelles, personnages enfantins et rêveurs surgissent alors aux quatre coins de la ville. Le dessin d’un Shanghai créatif et ludique dans lequel les ruelles redeviennent une cour de récréation.



Depuis 2014, Seth est retourné régulièrement à Shanghai pour témoigner des métamorphoses de la mégalopole. L’exposition "Like Child’s Play" qui lui est consacrée cette année au Musée d’Art contemporain, met en scène ses différentes fresques et installations, certaines photographiées in situ et d’autres conçues spécifiquement pour l’exposition, incarnant l’atmosphère dont l’artiste a voulu imprégner Shanghai. Un contraste entre douceur de l’enfance et chaos de la ville qui ne cesse de se transformer, souvent de façon radicale.