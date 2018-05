Malaisie: un nouveau gouvernement improbable

L'opposition, réunie dans la coalition Pakatan Harapan (Alliance de l’espoir), a gagné 113 sièges du Parlement, ne laissant que 79 sièges à l’UMNO et ses alliés, regroupés au sein de la coalition gouvernementale du Barisan Nasional (Front national).

Le parti s'accrochait pourtant toujours avec vigueur au pouvoir. Il avait orchestré le redécoupage des circonscriptions juste avant l’élection, et placé stratégiquement la date des élections, en milieu de semaine, pour avoir moins le moins de votants possible.



Face à eux, la stratégie de l'opposition était plutôt insolite. Il s'agissait de représenter la nouveauté et le changement, tout en choisissant pour leader l'ancien dirigeant répressif de l'UMNO, Mahathir Mohamad, 92 ans. Il avait déjà été Premier ministre de 1981 à 2003, soit tout de même 22 ans. Il est aujourd'hui le plus vieux dirigeant du monde en exercice. Et son âge est loin d'être son pire malus.

Du temps de sa gouvernance, tous ses alliés actuels étaient contre lui, et pour cause! En 1987, il avait envoyé 106 personnes en prison sans procès sous couvert de l'Internal Security Act, une loi de détention préventive, alors largement utilisée par les autorités pour faire taire toute voix dissidente.



C'est pourtant à un de ses pires ennemis de l'époque que Mahathir Mohamad a l'intention de donner sa place au pouvoir, à sa sortie de prison. Anwar Ibrahim, son ancien vice-Premier ministre, purge actuellement une peine absurde pour "sodomie", à cause d'un précédent qui remonte à une accusation de Mahathir lui-même. A la fin des années 90, celui-ci l'avait limogé car il devenait trop influent, et surtout trop critique. Conformément à ce qui a été convenu avec le parti vainqueur, Anwar va aujourd'hui être gracié par le sultan afin de gouverner le pays. Il devra ensuite faire les démarches pour intégrer le parlement. En attendant, sa femme a été nommée députée auprès de Mahathir.