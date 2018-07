Mawazine: au-delà de la musique

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, organisé par l’association Maroc Cultures, Mawazine est, aujourd’hui, l’un des seuls festivals au monde à ne bénéficier d’aucune aide publique. Fort de son engagement envers le Royaume et guidé par la volonté de démocratiser la culture dans notre pays, Mawazine propose un modèle économique pertinent et en constante évolution. À sa création en 2001, le festival enregistrait 60% de subventions publiques et 40% de sponsors publics, semi-publics et privés. À partir de 2011, changement radical. Mawazine compte dorénavant 32% de son financement par ses sponsors privés et 68% de revenus variables. Une transformation qui s’est faite progressivement au fil des années, notamment avec l’apparition de la billetterie en 2007. Ainsi, la croissance des revenus variables a permis à l’écrasante majorité des festivaliers de profiter des concerts gratuitement. Voilà une belle leçon d’humanité.



S’inscrivant dans un esprit patriotique, Mawazine participe grandement au développement économique. Le festival active les entreprises marocaines en travaillant avec 124 d’entre elles, collabore avec les prestataires locaux, développe des filières de professions dans lesquelles des centaines de personnes y trouvent un emploi: plus de 300 emplois directs et 5.000 emplois indirects sont enregistrés. En plus du développement de l’industrie du spectacle, Mawazine engendre, chaque année, une croissance de 22% du chiffre d’affaires touristique de Rabat: les hôtels voient leurs clients doublés voir quadruplés de volume. Également, 30% de croissance du chiffre d’affaire sont notés durant le festival au niveau du commerce de détail, de la restauration et de la logistique.



Mawazine-Rythmes du Monde, c’est aussi, et surtout, répandre à l’international une image ouverte, tolérante, épanouie et solidaire du Maroc. Une image qui a pu être oubliée ou discréditée, par ignorance, dans ces temps sombres. Les stars internationales apportent des étincelles et de l’excitation au public marocain, tandis qu’elles rapportent un souvenir précieux, divulgué dans leurs pays respectifs. Le festival rayonne par sa puissance vertueuse et fédératrice, sa force de communication émotionnelle, sa participation à la cohésion sociale. Le festival est un fervent acteur de l’expansion culturelle du Maroc, par la promotion d’artistes locaux, qu’ils soient célèbres ou en passe de sortir de l’ombre, par la fusion des genres, la diversité des rythmes, le mélange local/international sur les magnifiques scènes de concerts. En somme, un festival disposant de nombreux atouts et de multiples facettes porteuses d’espoir.