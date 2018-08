Møme trace sa route dans la cour des grands

Dans son univers ensoleillé, Møme a fait de ses instruments ses jouets et de ses concerts ses récréations. La musique le ramène en enfance. "Ma démarche pour composer a toujours été assez naïve" , avouait le musicien Jérémy Souillart, alias Møme, à quelques heures de clôturer la 28e édition du festival "Au Pont du Rock", le 4 août 2018 à Malestroit (Morbihan).



Møme s’est ouvert le rideau du succès en 2015 grâce à "Aloha", un titre enregistré avec la chanteuse australienne Merryn Jeann. Un an plus tard, l’album "Panorama" lui a emboité le pas. La majorité des morceaux a été composée sur les routes australiennes, avec un van en guise de studio d’enregistrement. "Créer sur la route a toujours été un rêve", confie Jérémy Souillart. "Ma démarche n’a pas été de représenter l’Australie à travers les sons. Je suis plutôt allé chercher une expérience" .



"Panorma" fleure bon la french touch, cet électro français à l’identité si reconnaissable, héritage lointain du funk et du disco. L’album est coloré de sonorités tropicales, porté par "Aloha" et son clip décalé aux effets chamarrés et rétros.