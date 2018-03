"Muses et grisettes" est une exposition emboîtant le pas à la Journée des droits des femmes. C'est le résultat d'un étonnant travail d'équipe entre les étudiants de plusieurs filières de l'université Paul Valéry (histoire, théâtre, cinéma, info com, occitan…), les étudiants d'ArtFx et les professionnels du musée Fabre. Elle met en avant les femmes de Montpellier à travers les époques, et particulièrement celles où les salons précieux étaient à la mode.



Le visiteur aura l'occasion de (re)découvrir l'une des figures mythiques de la ville soleil: les grisettes. Si ce nom laisse sur son passage des effluves de miel et de réglisse, il n'est pas question ici du plus vieux bonbon de France mais de ces jeunes ouvrières coquettes, oscillant entre filles du peuple et demoiselles de bonne famille.



Au-delà de son aspect esthétique, l'exposition remplie un devoir de mémoire en choisissant de rendre hommage aux femmes souvent "oubliées de l'Histoire". Ce travail, essentiellement basé sur les recherches historiques réalisées à Paul Valéry et consacrées aux femmes de Montpellier, permet d'offrir aux visiteurs une expérience vivante et surprenante à travers une centaine d’œuvres et de sublimes décors.