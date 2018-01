Nour, chanteuse suisse légère et sensible

Avec des textes très poétiques, parfois assez cyniques, parfois aussi très drôles, Nour montre tout ses multiples talents et incarne comme personne la nouvelle vague de la chanson française sans œillères et affranchie de tous les carcans. On retrouve aussi sur l’album le titre "Marie Curie", en hommage à cette femme aux deux prix Nobel.



Jouant avec les rythmes du quotidien (briquet, rasoir, mixeur…), Nour multiplie les harmonies vocales, les bruitages, les rythmes d’ici et d’ailleurs et frappe par sa voix claire et chaleureuse, comme sur le premier extrait "Si légère", à découvrir en clip.