Noureddine Amir fait l’unanimité à Paris

"Nous sommes tous enchantés et ravis d’avoir vu cette très très belle et talentueuse collection" . C’est une des phrases qu’a clamée haut et fort Pascal Moran, le président exécutif de la FHCM.



Noureddine Amir a tapé très fort, avec une collection digne des plus prestigieuses maisons de couture. Présentées au siège de l’Institut du monde arabe (IMA), ses créations puisent leur beauté dans les matières nobles, et assoient leur originalité par cette touche marocaine incontournable pour l’artiste: "On essaie de créer des choses contemporaines, avec des techniques ancestrales marocaines utilisées dans les broderies" . Par la même occasion, Noureddine Amir a rendu un bel hommage aux artisans qui l’accompagnent depuis des années. Faites en mousseline de soie et complétées par d’autres matières, le créateur a ébloui l’audience à la vue de ses magnifiques robes inspirées d’éléments de la nature (eau, pierres, oursins, rochers, etc).



"Ma participation est juste inimaginable" a t-il déclaré à la MAP, fier de voir son pays représenté dans un événement aussi sélectif que celui de la Semaine de la haute couture. Jack Lang, président de l’IMA, a également été ravi du choix du styliste marocain par la Fédération: "Il s’agit là de la reconnaissance d’un artiste d’exception et c’est très important pour le Maroc et pour l’art marocain" .



Noureddine Amir figure parmi les plus doués des créateurs marocains. Son travail minutieux qui arpente ses coupes longues et la délicatesse dont il a recours pour manipuler la noblesse de ses matières font de ses créations des chefs-d’œuvre. Il n’est ainsi pas surprenant que ce même talent a été récompensé plus d’une fois par le passé: exposition dès 2003 au Musée de la mode d’Anvers, en 2004 au Palais des beaux-arts de Lille, et plus récemment, à l’occasion de l’exposition "Le Maroc contemporain" à l’Institut du monde arabe à Paris en 2014-2015. C’est à la suite de cette manifestation que le mécène Pierre Bergé décide de l’exposer dans la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent à Paris. Au printemps 2018, c’est la Fondation Jardin Majorelle qui lui a consacré la salle d’exposition temporaire du musée Yves Saint-Laurent.



Créations à suivre…