On gagne au "Loto"

Techniquement, on pourrait essayer de classifier sa musique comme un mélange de pop aux influences UK house, avec une pointe d’électronique "à l’ancienne". Cependant les frontières entre les genres tendent à disparaître, donc tout cela ne veut plus dire grand chose. Aujourd’hui il commence tout juste à se forger une réelle identité musicale.



Depuis cinq ans, les DJ sets de Dalton John transcendent les clubs de la scène parisienne. Véritable technicien du son, il explore de long en large ce qui se fait de mieux en UK house et en bass music. Cette culture club, il l’insuffle dans son EP "Ready to go" sur lequel on retrouve "Loto", enjôleur et entrainant à souhait. C'est un titre immédiatement reconnaissable qui fait le pari d'associer house et chant en français pour un résultat à la fois sensuel et dansant.