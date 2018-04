Otis Stacks nous fend le coeur

Derrière ce patronyme qui sonne familier, Elias Wallace et Justmike, deux hommes réunis pour n’en former qu’un seul: Otis Stacks. Soit la version optimisée d’un travail commencé bien en amont.



Quand Justmike officiait à la production hip-hop des danois Dafuniks et décidait de contacter Elias après avoir découvert sa voix sur le titre d’un ami. D’abord pour lui faire poser un refrain. Puis un couplet. Puis par lui donner les commandes complètes de "All I want", titre avec lequel les Dafuniks allaient s’ouvrir les ondes et les portes de l’Europe. Faisant d’Elias un membre du groupe après qu’il ait englouti kilomètres, océan et mer séparant sa Californie du Danemark. Un an après, voici l'album "Fashion Drunk" annoncé, et un clip qui a fait un beau carton sur le web.