Pale Grey est de retour

En 2016, le groupe belge Pale Grey a été une belle découverte des fans d’indie pop avec la sortie du clip de "Billy", suivi d’une tournée européenne avec Electric Guest. Depuis sa sortie initiale, le titre "Seasons" a séduit la blogosphère et trouvé sur les plateformes de streaming un grand nombre d’admirateurs.



Initié sous la forme d’échange de fichier "wave", le travail de Pale Grey est le fruit d’une véritable collaboration. Découvert précédemment lors des festivals européens tels que Great Escape (Royaume-Uni), Mama (France), Reeperbahn (Allemagne), Dour et Nuits Botanique (Belgique), les voici de retour.



La sortie du premier album est programmée en France pour le 23 février 2018. On découvre en vidéo le clip de "Seasons", tourné en live lors de la release party de l’album en Belgique.