Po'Boy électrifie les rythmes afro

Un détonant et savoureux mélange musical, métissage de rythmes funk, afrobeat, de grooves soul teintés de l’élégante pop anglaise, à consommer sans modération: laissez-vous envoûter par l’énergie des musiciens!



Pour former Po’Boy, Mathieu Insa s’entoure de musiciens expérimentés comme Matthew Seligman (David Bowie), Kheswa Nonhlanhla (Wyclef Jean), Mary May (Naâman), Screaming Orpheans (Sinéad O'Connor), Swala Emati (Les frères Smith), Mehdi Haddab (Speed Caravan), Kaloo Le Noan (Hindi Zahra, Soan), Takuya Nakamura (CocoRosie) et Jowee Omicil (Tony Allen).