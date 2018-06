Première exposition de Yoann Mérienne en Chine

Jusqu’au 15 juillet 2018, la galerie propose l’exposition de la dernière série de Yoann Mérienne, spécialement réalisée pour l’occasion. Des peintures monumentales que le nouvel espace de la galerie sait mettre en valeur, volumes et luminosité étant désormais le nouvel ADN du lieu…



La statuaire peinte par Yoann Mérienne évoque mythes et légendes et invite à un voyage contemplatif. Mis en scène dans des environnements intemporels, les personnages évoluent dans un âge incertain, avec pour seuls repères une nature flottante et des paysages inquiétants.



Monde d’un blanc et noir bleuté, comme la photographie d’une archive, le négatif d’une mémoire réelle ou imaginaire, qui, floue et lointaine, dévoile néanmoins toute sa brutalité. Car Yoann Mérienne peint comme il sculpte: personnages, végétation et objets sont taillés dans le vif, les volumes pleins et façonnés sont pris dans de puissants contrastes, insufflant à chaque scène une dimension sacrée et intransigeante.