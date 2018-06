Prix littéraires 2018 du PEN Club de Monaco

Enfin, les récompenses du Prix d'écriture théâtrale 2018 furent remises in situ aux lauréats dans le cadre exceptionnel du théâtre à l'antique situé au Centre Méditerranéen de Cap d'Ail, conçu et décoré par Jean Cocteau. Le prix a été décerné au lycée Albert Ier de Monaco, avec la pièce intitulée "Raminaudage", variations sur Renaud et Armide, écrite et jouée par les élèves de l'option théâtre encadrée par Stéphane Lamotte, professeur d'histoire et de théâtre.



Le journaliste italien Alberto Toscano clôturera les commémorations du jubilé lors d'une conférence au Théâtre des Variétés, le 5 décembre 2018 où il présentera son dernier ouvrage: "Un vélo contre la barbarie nazie, une biographie de Gino Bartali", qui fut reconnu comme juste parmi les nations.