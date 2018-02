Quand le plastique devient poétique

Adepte de la double-lecture, Alain Delorme met en scène des dualités, comme par exemple l’éphémère et l’éternel (le bruissement d’une aile et la durée de vie d’un sac plastique), la réalité et la fiction (un paysage photographié sans retouche face à l’accumulation d’éléments photomontés). Il place son œuvre dans une zone grise, qui oscille entre ces dualités, sans jamais franchir la ligne d’un côté ou de l’autre. Une oscillation déstabilisante, et c’est là tout l’enjeu.



Le regard transformé passe d’une certaine contemplation à une prise de conscience. D’un gracieux ballet d’oiseaux qui s’ébattent au crépuscule, naît un agglomérat de sacs plastiques qui asphyxient l’horizon dont les couleurs deviennent soudainement pourpres et inquiétantes. L’angoisse surgit des tourbillons hypnotiques que deviennent ces nuées, un hommage certain à Hitchcock et son célèbre film "Les Oiseaux", tout en dévoilant beauté et délicatesse d’un même geste.



L’œuvre est ici un trompe-l’œil vacillant, qui provoque un certain malaise… et nous confronte d’autant plus à l’œuvre et sa réalité: celle d’un futur menacé.