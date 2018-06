RDC: la riposte de l'OMS au virus Ebola

La maladie qui a déjà fait 27 morts sur 51 cas confirmés doit être circonscrite, selon le Dr Oly Ilunga, ministre de la Santé publique de la RDC. Certaines zones comme Bikoro et Mbandaka dans le nord-ouest du pays sont les plus touchées, et les populations se montrent sceptiques face aux mesures de prévention annoncées par le ministère de la Santé.



Le gouvernement de Kinshasa a décrété la gratuité des soins, car ajoute le ministre: "la barrière financière ne peut en aucun cas constituer un frein à l'accès aux soins de santé surtout en période d'épidémie" .



L'Organisation mondiale de la santé a fait parvenir depuis le 19 mai 2018, environ 7.500 doses de ce vaccin expérimental sur place. L'OMS espère vacciner entre 8.000 et 10.000 personnes dans un premier temps. Une campagne de vaccination a été lancée le 21 mai 2018 dans l'épicentre (Mbandaka) du virus. La campagne qui espère circonscrire rapidement l'évolution de la maladie vise dans un premier temps les agents de santé ainsi que "les contacts des malades, et les contacts des contacts" ... Et pour faire face à la crise au cours des trois prochains mois, un montant de 22,1 millions d'euros est nécessaire selon l'OMS.