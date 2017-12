Rodin au Musée des Moulages

Auguste Rodin, considéré comme l'un des pères de la sculpture moderne, était un artiste complet passionné par l'art antique et le corps humain.



En mettant en place l'exposition "L’œil de Rodin", le musée éponyme et le Musée des Moulages commémorent l'artiste en mettant en avant quelques unes de ses œuvres au sein du musée universitaire de Paul Valéry. Les visiteurs pourront donc retrouver huit de ses statues en bronze, ainsi qu'une vingtaine de moulages appartenant à sa collection personnelle.



Acteur de la vie culturelle de l'université et outil pédagogique à part entière, le Musée des Moulages utilise cette exposition afin de promouvoir le plâtre et apporter une certaine connaissance de la sculpture antique.

Le plus de la visite? Outre la (re)découverte de l'univers de Rodin, le public pourra parcourir la collection permanente du musée.