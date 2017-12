Ruby Cube, nouveau talent de la pop française

Après avoir sorti en 2016 un premier EP "Utopia" et deux singles remarqués, "Lobsters & Cherries" et "Blood in Love" qui ont fait le tour de la toile, revoici Ruby Cube avec l'album "Flesh". Dans "Heartbeat" on retrouve la pop toujours aussi émotive du groupe toulousain et son ADN revendiqué qui embrasse des groupes comme Joy Divison, Metronomy en passant par The Cure et Late of the Pier.



"Flesh" s'avère un objet pop à la fois impulsif et rêveur où l'innocence côtoie la violence, où l'amour discute avec la mort et où les sentiments individuels cherchent à atteindre l'universel.