Saint-Martin et Saint-Barthélémy toujours dévastés

Un an après le passage de l’ouragan, alors que la rentrée scolaire a débuté, les conditions de l’enseignement restent perturbées. En effet, les établissements scolaires portent encore les stigmates de la catastrophe. Dans une lettre ouverte à Matignon plus d’une centaine d’enseignants et parents dénoncent une situation dramatique: "Les conditions d’enseignement sont scandaleuses, anormales et indignes de la République. (…) Parents, élèves et enseignants n’ont plus l’énergie de l’urgence qui leur a permis de les supporter pendant un an" . D’après Le Monde, Saint-Martin compte plus de 7.100 élèves du premier et second degré dont 20% sont partis en métropole ou en Guadeloupe ainsi que le départ de 800 enseignants environ.