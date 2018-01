Samuel Strouk et le monde sonore de "Silent walk"

On a tous fait l'expérience de se promener en silence, de découvrir une ligne d'horizon et d'en ressentir la profondeur. On s'est aussi tous un jour inventé un paysage au contact d'une musique qui s'est emparée de notre sensibilité. "Silent walk" est une musique à regarder avec son imaginaire, comme un paysage lors d'une promenade silencieuse.

A l'écoute, imaginez des paysages vierges, jamais découverts par l'homme, qui vont, au fur et à mesure se déflorer, s'ouvrir à nous, et devenir familiers. A travers l'émotion et la sensibilité dégagées par cette musique, l'auditeur va s'immiscer avec grâce dans ces territoires imaginaires.



Entouré de musiciens tels Vincent Peirani (accordéon), François Salque (violoncelle), Florent Pujuila (clarinette) et de Diego Imbert (contrebasse), Samuel Strouk livre une musique à la croisée des chemins entre écriture et improvisation, langage rythmique et rubato, jazz et musique classique. Cinq instruments fortement empreints de lyrisme, aux sonorités graves et feutrées, qui proposent une riche palette de timbres et de couleurs, où mélodies, harmonies et rythmes s’interpénètrent avec bonheur au service d’une musique habitée, dense, et contrastée.