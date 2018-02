Samuele, talent engagé du rock québécois

Il faut dire que Samuele a beaucoup à dire, sur les femmes, la société. Mais au delà du message, c'est la musique qui brille tout au long de ces 12 titres. Artiste authentique et sans langue de bois, elle fait un bien fou avec sa sincérité et la flamme créative qui la porte. Militante, féministe, queer, Samuele a le regard franc d’une battante et le sourire généreux, ne mâche pas ses mots, rêve d'une autre société, mais n'en oublie pas pour autant l'amour et la tendresse grâce à des mélodies accrocheuses. À 30 ans, elle a travaillé fort pour arriver là où elle est en ce moment.



Les influences musicales de Samuele sont diverses. Mais son coup de cœur demeure Ani DiFranco, cette chanteuse américaine ouvertement bisexuelle. "Elle a une façon d’être politique qui me plaisait beaucoup parce que très humaine, très intime. Il y a de l’authenticité dans sa personne. Elle a été mon premier modèle de femme. Elle a été déterminante dans ma vie" .