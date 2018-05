"Soleil bien aimé"

Concernant les effets physiologiques sur l’homme, le soleil est un apport essentiel en vitamine, dont la vitamine D qui participe au bon fonctionnement de notre organisme. Elle maintient les os en bonne santé, renforce le système immunitaire mais est surtout bénéfique pour notre cerveau et notre cœur. Le soleil agit aussi sur la sécrétion de mélatonine, avec ses effets divers, notamment régulateurs du rythme jour/nuit.

15 ou 30 minutes de marche chaque jour au soleil est donc bon pour notre corps. Bien sûr il faut faire attention à ne pas trop s’exposer au soleil. Car cette pratique présente des risques: coups de soleil, vieillissement prématuré de la peau, allergies et dans les cas les plus graves, des cancers.



D’une façon générale toute forme de vie nécessite l’interaction de plusieurs éléments, notamment eau et lumière. On se doute d'une certaine influence sur le corps humain dans le système dans lequel il s'inscrit.

Ces éléments liés à la lumière que dégage l’astre et sa chaleur souvent réconfortante permettent aussi d’amener à l’homme un certain bien être psychique. Effet en lien aussi avec nos cultures et ses représentations symboliques du soleil: force d'énergie, représentations sociétales et mythologiques, etc. Si l'on prend l'exemple de la dépression saisonnière, on retrouve une action du soleil sur notre physiologie, mais également une interaction avec nos propres représentations, qui viennent renforcer ou contrer parfois les effets physiologiques.



De ce fait, on peut distinguer les effets physiologiques, mais également les représentations que l'on se fait du soleil. Et la distinction n'est pas si évidente. Si l'on imagine être dans un endroit ensoleillé, on retrouve parfois les mêmes effets physiologiques qu’une séance de luminothérapie. Rappelons toute la valeur de certaines expressions, comme " ce geste, cette action, ce sourire, cette pensée, ... vient ensoleiller ma journée... ".



En élargissant le propos, le docteur Sicchio estime que le défi depuis quelques années et pour les décennies à venir concernant les neurosciences, est de mettre en lumière nos fonctions intrapsychiques et leurs interactions sur notre propre physiologie. Ce qui l'amène à conclure en posant une question. Qu'est-ce qui relève d'une agentivité externe, et/ou Interne?