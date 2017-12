Swoon en Chine

L’artiste puise son inspiration au cœur des multiples projets humanistes et philanthropiques auxquels elle participe en plus de sa pratique artistique. Ainsi, la plupart de ses œuvres proviennent de ses rencontres: elle transpose avec précision des photos d’hommes, de femmes ou d’enfants inconnus, en dessins. Ainsi, ce sont des instants de vie, des portraits monumentaux ou des silhouettes plongées dans des univers oniriques qui naissent des mains de Swoon. Chaque œuvre raconte une relation à un être ou à un moment. Entre théâtres d’ombres indonésiens, caricatures d’Honoré Daumier ou peintures d’Egon Schiele, les personnages de Swoon s’ébattent entre force et fragilité. Une œuvre poétique et éphémère, qui se découvre initialement au fil des rues. Pour sa première exposition à Shanghai, l’artiste a spécialement réalisé des œuvres pour les murs de la galerie.



Swoon a été exposée au MoMa de New York, à la Tate Modern de Londres, au MoCa de Los Angeles et récemment au Contemporary Arts Center de Cincinatti qui accueille une "midcarreer retrospective" consacrée au travail de cette artiste active depuis 1999.