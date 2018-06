Talisco réapparait et c'est pimenté

Si les deux premiers albums des Talisco mixaient pop vitaminée ("Follow me") et ballades folk ("So old"), la noirceur festive de ce nouvel opus se fait plus rock, plus ironique et plus doucereuse entre danger de baisers brûlants et souffle chaud de la mort qui rôde. Imaginant un concept album autour de Dracula, Jérôme Amandi choisit le pseudo d'Old Caltone, d'après le cimetière d'Edimbourg pour ses envolées en roues libres, entre bo de films d'horreur, beats hip hop et nappes électro.



On reconnait la patte du faiseur de tube sans problème, car la touche mélodique est manifeste. Au fil des morceaux et des ambiances, on pensera tour à tour à Mr Oizo, Gorillaz, aux premiers Madonna ou encore au cathartique Planetarium de Sufjan Stevens... Et nous voilà errant, à déambuler avec le célèbre Mr. D à travers nos quatre dernières décennies au hasard des clubs. Une respiration explosive avant le prochain Talisco?