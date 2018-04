Théâtres de Montparnasse

Actuellement, Georges Courteline n’est pas très fréquemment représenté sur les scènes. Pourquoi ne pas supposer que le théâtre du Lucernaire s’est souvenu que c’était le 160e anniversaire de sa naissance, sous le nom de Georges Moinaux le 25 juin 1858 à Tours? On n’a pas souhaité une des pièces emblématiques de cet auteur prolifique telles que Les Tribunaux comiques, Le gendarme est sans pitié, Les Gaîtés de l'escadron ou Messieurs les ronds-de-cuir. Mais préféré convier le spectateur à approcher son univers bien particulier. La compagnie La Boîte aux Lettres se déploie donc dans "L’affaire Courteline".



Et pour ce faire, six comédiens interprètent sept petites pièces qui s’enchaînent, entre lesquelles s’intercalent des maximes de l’auteur et quelques chansons en chœur, dont entre autres "Amusez-vous, foutez-vous d’tout" ou "Je n’suis pas bien portant" .

Les thèmes favoris de Courteline sont bien présents, la vie de couple, la condition des employés qu’il connaît bien pour avoir travaillé une quinzaine d’années au ministère des Cultes, la vie des domestiques, le monde judiciaire, là encore il avait été à bonne école car son père Jules Moinaux avait écrit "Les tribunaux comiques". Pour décors quelques accessoires, des meubles pouvant se transformer en salon bourgeois, chambre ou tribunal; des porte-manteaux permettent aux comédiens de changer instantanément de costumes et de rôles. Tout cela suffit pour transporter le spectateur dans l’atmosphère de Paris au tournant du XXe siècle.



Le spectacle mis en scène par Bertrand Mounier dure 1h20 et débute avec une mère qui assomme de recommandations son fils Sigismond censé épouser un riche parti. Suivront l’employé Badin toujours absent et qui invente pour excuses des séries d’enterrements dans son entourage, la domestique un peu portée sur l’alcool, le mari lâche qui veut poursuivre un supposé rival et ne fait que mettre à la porte la bonne et le chat, la femme trompée qui vient pleurnicher chez une amie. Et pour finir en apothéose le tribunal où comparaissent des maris trompés.



Courteline n’est pas Eugène Labiche et encore moins Georges Feydeau avec qui on rit quasiment en permanence tant les situations sont folles et les dialogues délirants. Chez lui, les situations et les dialogues sont plus réalistes, pas d’intrigue complexe ni de développement compliqué et il ne recule pas devant quelques expressions grossières. Certes, l’ensemble est comique et on rit mais c’est d’un rire plutôt amer tant la noirceur humaine et la sottise s’y étalent sans complaisance avec le pessimisme de Courteline. On ne peut cependant s’empêcher de penser que tout ceci a quelque peu vieilli. même si la mise en scène est inventive et souvent endiablée et si les six comédiens font vivre les scènes avec un entrain et un plaisir manifestes, en particulier la sémillante Isabelle de Botton. On ne s’y ennuie donc pas un seul instant, on y passe au contraire un excellent moment et on ne peut que recommander cette découverte.



"L’affaire Courteline" se donne au Théâtre Lucernaire jusqu’au 6 mai 2018.