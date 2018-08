Tirez-moi le portrait, Madame d'Ora

Ce que résume parfaitement Monika Faber, une des commissaires de l'exposition: "Le travail de d’Ora couvre un arc unique allant de la représentation du dernier monarque autrichien au glamour du monde de la mode parisienne des années 1920 et 1930 jusqu'à une Europe de l'après-guerre complètement transformée" .



"Machen Sie mich schön, Madame d'Ora Die Fotografien d'Ora 1907-1957" ou "Make Me Beautiful, Madame d'Ora!" a été organisée en coopération avec le Photoinstitut Bonartes de Vienne et le Museum für Kunst und Gewerbe de Hambourg, Musée des Arts et Métiers, où elle s’est d’ailleurs tenue du 21 décembre 2017 au 18 mars 2018, première rétrospective mondiale de la photographe. L’œuvre de d’Ora comporte près de 90.000 clichés, conservés principalement à Hambourg et aux archives photographiques de la Bibliothèque nationale de Vienne. Les centaines de photographies que l’on peut voir au Leopold Museum sont une véritable plongée dans un monde révolu fait de beaucoup d’élégance et mis en scène par celle dont Jean Cocteau aurait dit: "Elle était célèbre, mais pas connue" .



Dora Philippine Kallmus est née le 20 mars 1881 dans une famille de la grande bourgeoisie juive de Vienne, son père la soutient lorsqu’elle souhaite étudier au Graphische Lehr-und Versuchsanstalt de la capitale. C’est la première femme admise aux cours théoriques mais elle n’a pas accès aux cours pratiques. En 1907, elle se forme dans l'atelier du célèbre photographe Nicola Perscheid à Berlin. Avec son camarade d’études Arthur Benda, elle crée l’Atelier d'Ora dans le Ier arrondissement de Vienne, c’est rapidement le studio à la mode où défilent artistes, intellectuels et aristocrates, Gustav Klimt, Emilie Flöge, Alma Mahler, Anna Pavlova, Alban Berg, Arthur Schnitzler, aussi bien que des membres de la famille impériale, les pâtissiers Sacher ou le torréfacteur Julius Meinl. En 1916, elle photographiera le couronnement de Charles Ier roi de Hongrie à Budapest. Les affaires marchent si bien qu’elle ouvre un studio d'été dans la ville thermale de Carlsbad, aujourd'hui Karlovy Vary en République tchèque. En 1927, elle quitte Vienne pour Paris en compagnie d’Arthur Benda, qui repartira vite, elle lui cédera l’atelier qu’il renommera "D’Ora-Benda". Après cet épisode ils ne s’adresseront plus jamais la parole.



En 1925, elle avait déjà ouvert dans le XVIIe arrondissement de Paris un nouveau studio en transformant à grands frais l’ancien appartement de l’écrivain Tristan Bernard. Et Monika Faber d’expliquer: " Les archiducs étaient terminés, maintenant un nouveau monde s’ouvrait à elle: le théâtre, la variété, le cinéma" . Elle va collaborer à une quinzaine de revues de mode françaises et étrangères, L’Officiel de la Couture et de la Mode, Vu, L’Art et la Mode, Femina, Le Figaro illustré, Les Modes, Die Dame, Das Wiener Magazin, Madame et travaille avec les maisons de haute couture Rochas, Patou, Lanvin et Chanel principalement. Elle photographie les personnalités en vogue, Joséphine Baker, Tamara de Lempicka, Gabrielle Chanel, Foujita, Arletty, Kyra Nijinski, Mistinguett ou Maurice Chevalier. Grande amie de ce dernier, elle lui consacre de très nombreux portraits et des albums que l’on peut voir dans les vitrines.