Tom Leeb dévoile un titre romantique

Des yeux verts, une belle gueule, Tom Leeb ressemble à ces beaux grosses qu’on croise à longueur de série télé. "Fils de", il est longtemps resté dans l’ombre de son père, avant de lancer sa propre carrière.



Pas d’orchestre grandiloquent sur son premier projet, le storyteller a opté pour la mise à nu en mettant sa voix au premier plan, plein fer, sans filtre ni mélopées forcées: " Je voulais dévoiler une autre facette de ma personnalité, une nouvelle étape de mon parcours artistique, sans jamais m’éloigner de l’authenticité. "

Après "Go on", son single "Are we too late" est illustré aussi d'un clip.