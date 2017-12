Tribune: La démocratie au pays d’Héraclius

Chez Kafka, comme chez Bibite, la vérité est enregistrée dans des dossiers, mais ces dossiers sont tenus secrets. Les élus sont réduits à des Khoudjand et la vérité n’a aucune importance chez eux. Leur seul souci est de chercher à savoir à quoi ils ressemblent quand ils touchent la main à Bibite sous les feux d’une camera répugnante. Nous vivons la sous-culture du paraitre qui nous détruit. Nos Khoudjand n’ont jamais su comment utiliser un miroir avant de s’adresser au peuple. Le miroir reflète leur laideur. Chez nous, le miroir du système Khoudjand repose sur deux axiomes. L’axiome du chat et l’axiome du chien. Les militants du FLN aiment les chats qui aboient. Les militants du RND aiment les chiens qui miaulent. Pour maintenir un équilibre inversé du miroir sur ces deux axiomes le système a besoin de deux outils. Un idiot Khoudjand utile et une andouille Khoudjand indispensable.



Ces deux outils permettent au système Khoudjand d’exister et continuer d’exister. En plus clair, les idiots utiles sont ceux qui militent pour la croissance d’un système dont eux-mêmes seraient les premières victimes. Les andouilles indispensables sont les gens qui acceptent un discours absurde qui les insulte dans le système dont ils font partie. Le peuple joue le jeu. Il compare Abdelaziz à Héraclius qui fut trahi par ses propres hommes. Il accepte tous les chats et tous les chiens, sans entendre leurs voix. Le peuple sait qu’une fois rejetés et humiliés par le système, ces animaux se retirent et gardent le silence. Ils attendent… espérant être réfléchis dans un nouveau miroir. Le miroir des Khoudjand est l'inverseur de la vérité. Comme dans "Don Quichotte", le Chevalier des Miroirs est l'ennemi mortel de l'Hidalgo dont il renie l'inspiration. Je laisse aux lecteurs imaginer la suite.

Les miaulements et aboiements se mélangent. Les règles qui gouvernent le village comme ses habitants sont entourés d'obscurité. Tout le monde calcule et spécule. Personne ne connaît la vérité tant que le burnous de Bibite illusionne Héraclius au château de Kafka.



"Devine, si tu peux et choisis, si tu l’oses" , disait Corneille. Les miaulements et aboiements se mélangent et les clans s’entretuent pour le pouvoir. Chaque Roméo loue sa Juliette selon les circonstances! Dans cette lutte de clans, la confusion a permis au discours du youtubeur "Rani Za3fan" de traverser le monde en quelques minutes. 4.000.000 de personnes l'ont écouté en trois jours. Plus de dix stations de télévision ont diffusé ce discours. Je tire chapeau à ce jeune qui sait faire la distinction entre un rat et un écureuil. Il est l’homme de base d’une jeunesse qui combat pour notre dignité.



Les chats aboient et les chiens miaulent. Il ne faut pas rester au verbe avec des bras croisés! Les ratés de la révolution ont écroué notre histoire. Que Dieu protège mon pays des idiots utiles et des andouilles indispensables.