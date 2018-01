Trois femmes à l'affiche

Le titre du film de Franco Zeffirelli sorti en 2002 aurait bien pu convenir au documentaire de 90 minutes que Tom Wolf, photographe de mode, réalisateur et producteur, vient de consacrer à la diva disparue à Paris le 16 septembre 1977 à l’âge de 53 ans. Il l’a appelé "Maria by Callas". Elle était née le 2 décembre 1923 à New York. Tom Wolf ne la connaît que depuis quatre ans mais cette découverte donna lieu à un véritable coup de foudre. Et depuis, il n’a pas ménagé ses efforts pour mieux la connaître. Il a traqué partout tout ce qui a pu la concerner, il a acquis des archives exceptionnelles, des photos et des films. Et à l’occasion du 40e anniversaire de cette disparition, il a aussi été le commissaire d’une exposition qui s’est terminée le 14 décembre 2017, à la Seine musicale sur l’île Seguin de Boulogne-Billancourt. Il est aussi l'auteur d’un ouvrage sur la cantatrice aux éditions Assouline. Le film permet à ceux qui l’ont connue en pleine gloire de la retrouver avec les morceaux mythiques de son répertoire. Et à ceux pour qui elle n’est plus qu’un nom de la voir en chair et en os, d’entendre ses propos, de la retrouver dans les soirées élégantes qui étaient la norme à son époque…

Callas a laissé l'image d'une diva capricieuse, il n’en est rien, ce n’étaient qu’exigence et désir de perfection. Fanny Ardant lit des lettres, la plupart ont été échangées avec Elvira de Hidalgo, cantatrice espagnole qui fut son professeur de chant à Athènes et plus tard sa confidente. Sa véritable carrière commence le 2 août 1947, avec "La Gioconda" de Ponchielli dirigée par le chef Tullio Serafin dans les arènes de Vérone. Le film revient sur le fameux scandale de son annulation au 2e acte de Norma, le 2 janvier 1958. Devant un Opéra de Rome complet et en présence du président de la République italienne Giovanni Gronchi. On voit très peu Giovanni Battista Meneghini, son aîné de 27 ans qui fut pour elle un véritable Pygmalion et son époux. Et encore moins Luchini Visconti qui la transforma et qui ne fait qu’une furtive apparition.

Lors d’une croisière sur le yacht luxueux le Christina, la commère d’Hollywood Elsa Maxwell lui fait rencontrer un richissime armateur grec. Après neuf ans de relation, Callas apprend dans les journaux qu’Aristote Onassis s’est marié avec Jackie Kennedy en 1968. Fanny Ardant lit le courrier bouleversant qu’elle lui adresse et où apparaît sa grande douleur, elle lui a sacrifié une partie de sa carrière. Onassis meurt et elle se retrouve vraiment seule en compagnie des fidèles Feruccio et Bruna, son majordome et sa gouvernante, dans l’appartement de l’avenue Georges-Mandel. Attendant jusqu’à sa mort un appel de quelqu’un qui lui ferait reprendre le fil de sa carrière...