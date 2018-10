Un centenaire qui fait encore des projets

Pendant plusieurs mois, il y remporta un grand succès devant une salle comble. L'Immortel et on finira par croire qu’il ne l’est pas seulement à la vénérable institution du quai Conti, remontera donc sur les planches pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. René de Obaldia a décidé d'offrir cette représentation exceptionnelle du 19 novembre à ses amis de l'Académie Alphonse Allais, dont il fait également partie " aussi vénérable que l'autre, mais en plus drôle " d’après lui…



Il y relatera sa vie qui a commencé à Hong Kong le 22 octobre 1918, fils d’un diplomate panaméen et d’une mère d'origine picarde. Il dira ses propres textes, racontera des anecdotes, citera ses propres pensées et présentera des extraits de ses pièces les plus célèbres, comme "Du vent dans les branches de sassafras" ou "Les bons bourgeois". La soirée sera suivie d'un dîner préparé en son honneur.



Xavier Jaillard, qui est le chancelier de l'Académie Alphonse Allais a même créé un prix littéraire, le prix René de Obaldia. Il récompense une œuvre courte, essai, chronique, recueil de pensées ou de fables, de préférence humoristique. Cette année, elle a distingué François Rollin avec le Grand Prix et Grégoire Lacroix pour le Prix spécial du jury. Ces prix ont été remis lors du Salon Littér'Halles de Decize, en Bourgogne. René de Obaldia était entouré de membres de l’académie Alphonse Allais, Erik Orsenna, Muriel Robin, Jean-Louis Debré ou François Berléand.