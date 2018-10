Un peu de Mexique à Budapest

L’exposition, admirablement présentée, est organisée par la Galerie nationale hongroise et le Musée Dolores Olmedo de Mexico fondé en 1994 par la collectionneuse Dolores Olmedo Patiño qui a consacré sa vie à faire connaître l’œuvre de sa compatriote. Elle a ouvert ses portes le 6 juillet 2018, jour du 111e anniversaire de la naissance de Frida Kahlo. Laquelle a affectivement vu le jour le 6 juillet 1907 à Coyoacán, quartier plutôt aisé du sud de Mexico, sous le nom de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Fille de l’émigrant allemand Karl Wilhem Kahlo, joaillier puis photographe, et de Matilde Calderón González, fille d'un général espagnol et issue d'une famille d'ascendance indienne.



Selon Adriana Lantos, historienne à la Galerie nationale hongroise et au Musée des Beaux-arts de Budapest, commissaire de l’exposition, celle-ci est surtout didactique et veut montrer qui était Frida Kahlo et comment s’est développé son art. Composée de 35 œuvres, 26 peintures et neuf dessins, elle se divise en cinq parties. Tout d’abord les premiers essais artistiques avec pour modèles des amis ou sa famille. Puis, la douleur qui devient source d’inspiration. Une troisième rappelle que depuis la Révolution de 1910, intellectuels et artistes exaltent la culture indigène. Dans la salle, on peut voir une petite pyramide semblable à celle qui se trouve dans le jardin du musée de la ville de Mexico, elle est surmontée du tableau "Ma nourrice et moi" daté de 1937 et flanquée de deux statuettes précolombiennes. Ensuite quelques œuvres montrent la luxuriante nature mexicaine. Et si l’on en croit Carlos Fuentes dans son introduction au Journal de Frida, "son œuvre est intérieure, certes, mais toujours mystérieusement proche du monde matériel qui l’entoure, celui des animaux, des fruits, des plantes de la terre et des cieux" . La dernière révèle la relation compliquée de Frida Kahlo et Diego Rivera, le grand peintre muraliste, de 23 ans son aîné, aussi énorme qu’elle était fluette. Depuis leur rencontre en 1927, "union de la colombe et de l’éléphant" avait-on coutume de dire, ce ne fut qu’une succession d’infidélités réciproques alternant avec des manifestations de jalousie. Ils se marient fin août 1929, divorcent par consentement mutuel en octobre 1939 et se remarient quelques mois plus tard à San Francisco...



La grande affaire de la vie de Frida aura été ce dramatique accident dont elle fut victime à 19 ans à Mexico alors qu’elle était encore élève de la Escuela nacional preparatoria et se destinait à des études de médecine. Le 17 septembre 1925, dans la collision d’un tramway avec l’autobus où elle se trouvait, sa vie et son art ont été transformés. Son corps transpercé par une barre ne lui causa plus alors que des désagréments et des douleurs, elle qui avait déjà été atteinte par la poliomyélite à l’âge de 7 ans et subira l’amputation de la jambe droite peu avant sa mort due à une embolie pulmonaire, le 13 juillet 1954.



L’Instituto nacional de Bellas Artes lui préparait une grande rétrospective en forme d’hommage national. "Ma peinture porte en elle le message de la douleur" écrira-t-elle. Adriana Lantos précise qu’elle peignit alors de nombreux petits tableaux qu’elle pouvait réaliser dans son lit durant sa longue convalescence.



A la fin de l’exposition, une installation met en scène des extraits du journal de Frida Kahlo au cours des dix dernières années de sa vie.

"Fridamania" permet de voir à travers de nombreux documents, affiches, couvertures de disques notamment, qu’elle n’a jamais cessé d’inspirer les créateurs de toutes sortes.