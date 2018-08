"Un si grand soleil", une nouvelle série française

La communication autour de la nouvelle série ne nous a pas laissé indifférents. Tout d’abord le générique signé par l’artiste Talisco est en anglais ce qui le distingue des autres feuilletons connus comme "Plus belle la vie" ou encore de "Demain nous appartient" diffusé sur TF1. De plus, la première bande annonce diffusée sur les réseaux sociaux reste mystérieuse et dévoile uniquement le décor naturel et urbain de la ville de Montpellier. Au fil des jours on découvre un casting assez prometteur avec notamment la comédienne Mélanie Maudran, connue du petit écran ("Sous le soleil", "Alice Nevers"…)



"Un si grand soleil" débute avec le retour d’une jeune femme, Claire Estrela (Mélanie Maudran), après 17 ans d’absence suite à un terrible drame. Accompagnée de son fils âgé de 16 ans, elle décide de revenir dans sa ville natale, Montpellier. Un retour dramatique pour cette mère de famille qui se retrouve en garde à vue, accusée du meurtre de son amie d’enfance. Elle est confrontée à son passé douloureux et à des secrets familiaux terribles comme la disparition de sa sœur Angèle.



D’après Sophie Gigon, directrice de la fiction daytime de France 2, "on va retrouver tout ce qui fait un bon soap: des histoires romanesques, des intrigues policières mais aussi des scènes de comédie" . France Télévisions annonce plus de 235 épisodes d’une durée de 22 minutes. De plus, et afin d’éviter toute concurrence frontale avec le nouveau téléfilm de France 2, le groupe a pris la décision stratégique de modifier l’horaire de diffusion de "Plus belle la vie" sur France 3. Ainsi le feuilleton sera avancé à 20h20 au lieu de 20h30.