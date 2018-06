Willy Ronis, le photographe du quotidien

Willy Ronis naît le 14 août 1910 et décède le 11 septembre 2009. Au décès de son père, il devient photographe en 1936, puis commence à réaliser des reportage en 1938 concernant différents conflits sociaux. Son génie artistique résidait dans sa curiosité et sa fascination pour l'être humain. On retrouve des clichés tantôt joyeux avec des enfants qui jouent au ballon dans la rue, des clichés d'amour, et d'autres plus candides. Les photos sont classées par thème et par période dans les salles. Jeune communiste activiste, à ces photographies réalisées en France s'ajoutent celles effectuées dans les pubs de Londres en 1955, en pleine guerre froide à Prague, à Moscou, et en république fédérale d'Allemagne où il réalise un reportage très important dans les années 60. Ronis, c'est une icône qui capte la lumière et les sentiments. Il collabore avec le magazine "Regards" dans les années '50 où il répond à des commandes pour des industriels comme les dirigeants des usines Renault. Il militait et se battait contre les injustices de son époque, photographiait les ouvriers qui manifestaient, les sans abris: "Je ne sais pas où je vais, sauf au-devant de choses ou de gens que j'aime, qui m'intéressent ou me dérangent" . Tel était sa philosophie. Faire ce qu'il lui semble juste, dans le respect de ses convictions, et dans l'intérêt public en prenant la défense des plus malheureux. On en apprend donc énormément lors de cette exposition sur sa façon de travailler, ses engagements, son imagination, sa volonté de raconter l'histoire sans artifices. Willy Ronis nous apparaît comme un personnage généreux, humaniste libre mais surtout, étonnant, créatif et volontaire.