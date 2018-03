L’académie Goncourt à Aix-en-Provence

Il s’agit d’un superbe appartement situé en centre ville sur le cours Mirabeau, que Régine Bezasse, amie de Paule Constant, morte sans héritier, a léguée en 2016 à la société littéraire des Goncourt. Elle souhaitait que son appartement soit un lieu où l’on écrit des livres. Aix-en-Provence devient ainsi la seule ville de France où les Goncourt auront une résidence.

Et samedi 24 mars 2018, trois membres de l’Académie Goncourt l’ont visitée, Bernard Pivot, son président depuis 2014, Pierre Assouline, et Paule Constant. Elle est aussi directrice artistique du Festival des Écrivains du sud, qui a eu lieu du 22 au 25 mars 2018.

Bernard Pivot confie à propos de Régine Bezasse: "C’était une personne incroyable, une vraie lectrice qui aimait les livres. J’ai eu la chance de la rencontrer quelques jours avant sa mort. C’était une femme formidable, et belle".

L’appartement accueillera d’anciens lauréats du Goncourt en résidence. Ils y séjourneront pour écrire ou chercher l’inspiration. Paule Constant précise: "C’est un endroit qui va vivre. Chaque locataire y amènera ses livres pour enrichir la bibliothèque de l’appartement". Bernard Pivot ne cache pas le plaisir que lui procure cette propriété: "Aix devient aujourd’hui le troisième lieu de l’Académie, il y a d’abord Paris où nous remettons chaque année le prix, puis Nancy, ville natale des frères Goncourt, Edmond et Jules. C’est là-bas que se trouvent nos archives. En septembre prochain on y inaugurera d’ailleurs une rue Edmonde Charles-Roux, ancienne présidente de notre Académie. Et maintenant il y a Aix, avec cette résidence formidable" . Quant à Pierre Assouline, il avoue qu’il se verrait bien en premier locataire de l’appartement.