25.000 propriétaires pour un Picasso

En décembre 2017, 25.000 internautes ont acquis "Buste de mousquetaire", 58 x 28,5cm, peint par Pablo Picasso en 1968. Par l’intermédiaire de la plate-forme suisse d'achat groupé Qoqa, en trois jours, ils ont acheté 40.000 parts à 50 francs suisses, soit 2 millions de francs, (1,7 million d’euros) au total. Et ces propriétaires peuvent maintenant voir leur toile depuis le 27 avril 2018 au Musée d’art moderne et contemporain de Genève. C’est la première institution à accueillir ce tableau.

Qoqa a été créée en 2005 avec pour devise: "On fait n’importe quoi mais on le fait pour toi" . Son fondateur Pascal Meyer rappelle à propos de l'achat de "Buste de mousquetaire": "Quand on a lancé cette idée-là, on nous a dit: oubliez, c’est juste impossible. Et puis quand on a commencé à parler de Picasso, on nous a dit: alors là, c’est doublement impossible, donc du coup le challenge était hyper sympa" .

Des spécialistes ont certifié l’authenticité et le prix du tableau.

Lionel Bovier, directeur du Mamco, apprécie cette initiative. Il voit là la possibilité d’ouvrir un peu plus les portes de son musée. "On espère du coup accueillir le plus grand nombre possible de propriétaires parmi cette communauté de 25.000 personnes." Chacun, avec sa carte numérotée et frappée d’une reproduction de l’œuvre, pourra venir voir son tableau, gratuitement. Par ailleurs, le musée proposera rencontres, activités et conférences autour du tableau lequel doit rester à Genève jusqu’en octobre 2018, ensuite, les propriétaires voteront pour fixer sa prochaine destination.