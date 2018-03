Albert Einstein et les enchères

Vendredi 9 mars 2018, un violon qui avait appartenu à Albert Einstein a été vendu aux enchères à New York, par la maison britannique Bonhams, pour 516.500$. Il avait été estimé 150.000$ et comporte l’inscription "Made for the world's greatest scientist Professor Albert Einstein, by Oscar H. Steger, Feb. 1933 Harrisburg (Fabriqué pour le plus grand scientifique du monde Albert Einstein, par Oscar H. Steger, février 1933, Harrisburg)" .

Selon un article paru dans le magazine anglais The Strad, c’est un membre de l’orchestre symphonique de Harrisburg en Pennsylvanie qui a offert l’instrument à Einstein à son arrivée aux États-Unis en 1933. Le grand physicien aimait le violon et en jouait souvent depuis l’âge de 6 ans. Le directeur des livres et manuscrits de la maison Bonhams à New York révèle que "le scientifique était aussi un incroyable musicien qui a commencé à jouer du violon à l'âge de cinq ou six ans et a découvert son amour pour Mozart à 13 ans, dont il a gardé la passion toute sa vie" .

Par la suite, Einstein a remis l’instrument au fils d’un concierge de l’Université de Princeton, où il travaillait. Depuis, le violon était resté dans la famille.

Mardi 6 mars 2018, à Jérusalem, c’est une lettre manuscrite sur la théorie de la gravitation, rédigée par Einstein en allemand, qui a été vendue pour 103.700$. Cette lettre avait été envoyée par le physicien allemand à l'un de ses collègues mathématicien en 1928.

Et ce n’est rien à côté de cette note d’Einstein sur le secret du bonheur qui s’est vendue aux enchères à Jérusalem en octobre dernier pour 1,56 million de dollars alors qu’elle avait été évaluée à environ 8.000$.