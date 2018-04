Bientôt un opéra en Arabie saoudite

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane était ces jours-ci à Paris. Awwad el-Awwad, ministre de la Culture et de l’Information d’Arabie saoudite et Françoise Nyssen, ministre français de la Culture ont signé plusieurs accords de coopération culturelle. Cette collaboration devrait débuter avant l'été 2018. Jean-Philippe Thiellay, directeur adjoint de l'Opéra de Paris, pense qu'il s'agit d'un enjeu important pour le rayonnement international de l'opéra et du savoir-faire culturel français et aussi d'un enjeu économique. En février 2018, l'Arabie Saoudite annonçait un plan d'investissement dans la culture. 52 milliards d'euros pour construire des cinémas et un opéra à Jeddah, grande ville de l'ouest saoudien en bordure de la mer Rouge.

Il n’y a pas que la musique, un accord a également été signé avec la Femis, Fondation européenne des métiers de l'image et du son, et avec l'Institut national de l'audiovisuel.

Rappelons que le le 12 octobre 2011 était inauguré le Royal Opera House de Mascate, capitale du sultanat d’Oman, avec "Turandot" mise en scène par Franco Zeffirelli. Le sultan Qaboos bin Said Al Said est un passionné de musique classique et d’art lyrique. Au cours de ces derniers années, le ROHM est devenu la première maison d’opéra de la péninsule arabique et le deuxième du Moyen-Orient après l’Opéra du Caire. Il propose une riche programmation et les plus grands chanteurs et musiciens y sont invités.