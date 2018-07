Bientôt un scénario posthume de Kubrick porté à l’écran?

Nathan Abrams, professeur de cinéma à l’Université de Bangor au Pays de Galles et grand spécialiste de Stanley Kubrick avait découvert un scénario du célèbre cinéaste américain né à New York le 26 juillet 1928 et mort à Harpenden en Angleterre le 7 mars 1999. Il s’agit de "Burning Secret (Brûlant secret)", tiré d’une nouvelle de Stefan Zweig parue en 1911. Ce scénario daterait des années où le réalisateur travaillait sur "Paths of Glory (Les Sentiers de la gloire)" sorti en 1957. Il comporte une centaine de pages et semble terminé.

Pourquoi le film n’a-t-il pas été tourné? Stanley Kubrick était certainement trop pris à l'époque par la réalisation des "Sentiers de la gloire" et cette histoire d’adultère que relate "Burning Secret" était sans doute trop audacieuse pour les États-Unis d’alors.

En 1988-89, sortait "Burning Secret" film germano-britannique réalisé par Andrew Birkin, frère de l’actrice-chanteuse, lequel fut d’ailleurs assistant en 1968 de Stanley Kubrick pour "2001, l'Odyssée de l'espace". Faye Dunaway et Klaus Maria Brandauer en étaient les protagonistes.

Chez Kubrick, l’histoire se déroule au États-Unis et non en Autriche, les noms ont été transformés. Elle pourrait être adaptée au cinéma. De son côté, Nathan Abrams prépare un livre sur Stanley Kubrick qui devrait être publié l'an prochain en collaboration avec l'université d'Oxford "Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick et la réalisation de son dernier film", est adapté de "Traumnovelle (La nouvelle rêvée)" parue en 1926, œuvre d’un autre grand écrivain viennois, Arthur Schnitzler.