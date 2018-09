D’autres facettes de Federico García Lorca

Le 18 août 2018, on célébrait le 82e anniversaire de son assassinat, en 1936, à 38 ans. Il est l’un des plus plus grands écrivains espagnols, aussi bien poète que dramaturge et également prosateur. Ce que l’on sait moins, c’est que le poète de Grenade a abordé des domaines qui n’avaient pas grand-chose à voir avec la littérature. Quelques manuscrits consultés permettent de découvrir "Viaje a la Luna", un scénario cinématographique que Lorca écrivit pendant son séjour à New York en 1929, sur proposition du peintre mexicain Emilio Amero. Ce devait être un film muet d’inspiration surréaliste, il n’a été tourné qu’en 1998. Le peintre catalan Frederic Amat a adapté le scénario et réalisé ce film d’une vingtaine de minutes présenté le 17 juin 1998 au Museo Nacional Reina Sofía et la semaine suivante au musée García Lorca de Grenade lors de l’ouverture de l’exposition consacrée au poète.

Federico García Lorca fut aussi un conférencier très actif, les manuscrits originaux de ses textes peuvent aussi être consultés à la BDH. On connaît peut-être moins son goût pour la musique et sa participation comme pianiste à la gravure de disques. Il est possible d’écouter à la BDH, dix chansons populaires qu’il a collectées et qui sont interprétées vers 1932 par la Argentinita, danseuse et chanteuse de flamenco, qu’il accompagne au piano, cinq disques de 78 tours…

Cette année, il faut noter que lors de l’hommage rendu au poète assassiné les chants n’ont pas été interprétés comme d’habitude par des gitans mais par une artiste lyrique, la soprano Mariola Cantarero native de Grenade. Elle a tenu à préciser et l'a démontré, que les artistes lyriques pouvaient très bien eux aussi interpréter ces chants populaires.