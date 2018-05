Décès d’un couple de nonagénaires

Le 28 avril 2018, le couple Leiber décédait à Springs près de New York. Lui, Gerson Leiber est mort le premier d’une crise cardiaque, son épouse est décédée quelques heures plus tard dans les mêmes conditions. Il avait vu le jour à Brooklyn le 12 novembre 1921. Quant à elle, elle était née Judith Pető à Budapest le 28 avril de la même année. Elle avait appris à fabriquer des sacs et avait pu échapper aux camps de concentration. En 1946, elle épousait le sergent Gerson Leiber qui servait dans l’armée américaine stationnée en Europe centrale. Installée aux États-Unis, Judith Leiber développa la fabrication de ses petits sacs recouverts de cristaux que l’on appelle des minaudières. Elles sont souvent décorées de perles ou de pierres semi-précieuses ou encore plaquées or. Les célébrités de Hollywood et même des femmes de présidents américains les avaient adoptées et on en trouve dans plusieurs collections de musée tels le Victoria and Albert Museum de Londres ou The Corcoran Gallery de Washingyon. Gerson Leiber, connu sous le nom de Gus, était un artiste créateur de paysages abstraits et de sculptures. Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs importants musées américains, notamment au Metropolitan Museum of Art et au Whitney Museum of American Art de New York ainsi qu’à la National Gallery of Art de Washington DC. Après avoir travaillé plus de douze ans chez des fabricants, Judith Leiber et son mari avaient ouvert leur propre commerce de sacs en 1963. En 1993, ils avaient vendu leur entreprise à la société britannique Time Products pour 16 millions de dollars. En 2008, ils avaient créé la Leiber Collection, un musée consacré à leurs œuvres respectives dans leur propriété de Springs. Gerson Leiber en avait dessiné les jardins. Le couple n’avait pas d’enfants.