Des couchettes dans les soutes d’un avion

Ce ne sera bientôt plus un fantasme! Airbus et Zodiac Aerospace, équipementier aéronautique, ont signé un accord de partenariat pour l’aménagement de couchettes ou d’espaces de réunion dans les soutes des Airbus A330 neufs ou réaménagés d'ici à 2020. Cela pourrait aussi concerner les A350. Les compagnies aériennes souhaitent utiliser le maximum d'espace et on les comprend, aussi est née l’idée de mettre des couchettes dans les soutes et d’y installer des salles de réunion. Ces couchettes pourraient être commercialisées en option payante pour les passagers de la classe économique. Pendant seulement quelques heures d'un vol long-courrier parce que la règlementation exige que cette partie de l'appareil soit inoccupée pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Ceci pour le cas où un d'atterrissage d'urgence serait nécessaire…

Zodiac Aerospace qui vient d'être racheté par Safran, travaille sur ce projet depuis quelques années. Olivier Zarouatti, son ancien président du directoire en a toujours été un fervent partisan et plusieurs brevets avaient été déposés sous sa présidence. Christophe Bernardini, directeur général de la branche Cabin de Zodiac Aerospace, déclare: "Nous sommes très heureux de travailler avec Airbus sur ce nouveau projet innovant, qui souligne notre expertise dans les solutions pour le pont cargo. Une expérience passager améliorée est aujourd'hui un élément clé de différentiation pour les compagnies aériennes" . L’expérience d'Airbus et de Zodiac en ce qui concerne les espaces de repos pour le personnel navigant au niveau du pont cargo a été pour beaucoup dans cette innovation.