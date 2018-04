Des dinosaures aux enchères

Le 11 avril 2018, dans une salle de l'hôtel des ventes Drouot-Richelieu, les squelettes d'un allosaure et d'un diplodocus se sont enlevés à 1.407.700€ pour le premier et 1.443.820€ pour le second… L’allosaurus aux "60 dents affûtées" mesure 3,8m de long et le diplodocus, "12 mètres du nez à la queue" . Ces pièces ont du succès et sont devenues des sujets de décoration pour qui peut se les payer et dispose d’espace pour les exposer… On annonce pour le 4 juin 2018, la vente d'un théropode avec la maison de vente Aguttes, 9m de long pour 2,60m de haut. Iacopo Briano, expert pour la maison de vente Binoche et Giquello citant Leonardo Dicaprio et Nicolas Cage, amateurs de ces ornements, déclare: "Le marché des fossiles n'est plus réservé aux scientifiques, les dinosaures sont devenus cool, branchés, de véritables objets de décoration, comme les tableaux. Depuis 2-3 ans, les Chinois s'intéressent à la paléontologie et cherchent, pour leurs musées ou même pour des particuliers, de grands spécimens à associer aux dinosaures trouvés sur leur sol" . Ces nouveaux acheteurs rejoignent les grands groupes industriels, les grosses fortunes européennes et les Américains, connus comme acheteurs "historiques" de dinosaures. Il s’agit de décorer de grandes demeures, de faire un cadeau hors des sentiers battus ou tout simplement de faire de la publicité. Par exemple, les entreprises McDonald's et Walt Disney se sont associées au musée Field de Chicago pour acheter Sue, le Tyrannosaurus rex, le mieux conservé jamais mis au jour. Le 4 octobre 1997, chez Sotheby's à New York, il était adjugé quelque 8.000.000$. Les dinosaures ne sont pas appréciés de la même manière, les carnivores valent plus cher que les herbivores. "Les gens veulent des dents!" , explique-t-on. Et paraît-il du vécu... des traces de combat ou de maladies!