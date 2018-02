Des fraises au goût amer

Chadia Arab démontre combien ces "Dames de fraises" sont les grandes oubliées de ce programme, mal rémunérées, mal logées. Pour ce faire, elle a étudié minutieusement les textes dans leurs moindres détails et démonté tous les rouages de cette pratique. Le 10 février 2018 paraîtra un livre dû à Chadia Arab, géographe et chercheuse au CNRS. Elle est spécialiste de la migration internationale. En 2009, elle a notamment publié un ouvrage, tiré de sa thèse, sur la circulation migratoire des "Aït Ayad" du Moyen Atlas, en Espagne, Italie et France.Son dernier livre "Dames de fraises, doigts de fée", est consacré à l’enquête qu’elle a menée sur la migration saisonnière marocaine en Espagne. Elle analyse le programme de migration entre le Maroc et l’Union européenne lancé pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et réguler les flux migratoires. A la fin des années 2000, des milliers de Marocaines sont ainsi parties travailler à la cueillette des fraises dans la province espagnole de Huelva. Sur près de 7.000 hectares elles cueillent près de 93% de la production espagnole. Les Marocaines ont été recrutées directement au Maroc, elles ont signé des contrats saisonniers, elles ont été choisies pour la précarité de leur situation et parce qu’elles ont des enfants qu’elles laissent et qui les contraindront à revenir au pays.Chadia Arab démontre combien ces "Dames de fraises" sont les grandes oubliées de ce programme, mal rémunérées, mal logées. Pour ce faire, elle a étudié minutieusement les textes dans leurs moindres détails et démonté tous les rouages de cette pratique. Colette Dehalle

