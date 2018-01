Des lettres d’amour au destin singulier

L’Université américaine de Yale a acquis par l’intermédiaire de la maison Christie’s les 112 lettres d’amour que Simone de Beauvoir avait écrites à Claude Lanzmann. Le montant de cette vente n’a pas été communiqué puisqu’il s’agit d’une "vente privée". Claude Lanzmann âgé de 92 ans a été dans sa jeunesse secrétaire de Jean-Paul Sartre, et de 1952 à 1959, il a vécu avec Simone de Beauvoir qui était son aînée de 17 ans. Il l’avait rencontrée en 1952, au cours d’une réunion des "Temps modernes". Lui était un jeune journaliste peu connu de 27 ans et elle était la compagne de Jean-Paul Sartre. Malgré leur rupture, il demeurera toujours très proche d’elle jusqu’à sa mort en 1986.

Celui qui a été écrivain, réalisateur et producteur a déclaré: "La prestigieuse Université de Yale, possédant déjà des manuscrits de Simone de Beauvoir et des séminaires de moi, que j’avais tenus à Yale même, à partir de 1985, peut, à bon droit je crois, s’enorgueillir d’avoir acquis la totalité des lettres de Simone de Beauvoir à Claude Lanzmann, exceptionnelle correspondance d’amour unique au monde" . On peut se demander pourquoi alors Lanzmann s’est-il séparé de cette correspondance. Il a expliqué qu’il les avait vendues à cause de la "scandaleuse loi française" régissant les modalités de transmission de legs et d’héritage de la totalité des écrits d’un auteur "à des parents parfois inconnus, dépouillant du même coup les destinataires véritables de sa correspondance" . Le contenu de ces lettres appartient à ceux qui les écrivent mais jamais à leurs destinataires. Mais, précise Claude Lanzmann, le destinataire des lettres "a le droit de les céder en espérant que l’acquéreur puisse, sinon les publier, du moins les conserver et permettre leur accès aux historiens et aux chercheurs. C’est ce qui vient heureusement de se passer pour les 112 lettres que m’avait adressées Simone de Beauvoir" .